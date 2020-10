​L'interface de la PS5 joue cartes sur table

L'étrange machine marketing de Sony continue de diffuser au compte-goutte les informations sur sa prochaine console. Nous sommes à un mois de la sortie et il est désormais temps d'en apprendre plus sur la toute nouvelle interface de la PS5. Centre de contrôle, Activités et assistance aux joueurs paumés sont au rendez-vous. Oh et vous reprendrez bien une dose de chargements rapides ?C'est donc dans une longue vidéo de 11 minutes que Hideaki Nishino et son homologue américain ont présenté ce qui accompagnera les joueurs pendant la prochaine dizaine d'années d'exploitation de la PlayStation 5. Et ils commencent par nous mettre directement dans le bain avec le Centre de contrôle, l'interface en jeu accessible d'une pression sur le bouton PS. Au passage on remarque le chargement quasi instantané (3 secondes) de Sackboy A Big Adventure en fond lorsqu'il se logue sur le PSN. Cette surcouche présente à la fois les fonctionnalités les plus communes (groupes d'amis, paramètres, téléchargements, etc.) mais également des "cartes" en rapport avec le jeu ou son contenu qu'il est possible d'afficher sur le côté pendant qu'on joue en mode Picture-In-Picture.En plus des actualités et dernières captures, on y trouve surtout les Activités, des challenges qui vous font progresser dans le jeu. Le Centre de contrôle peut également vous aider en vous montrant les objectifs à atteindre dans des screenshots et même des vidéos. D'autres cartes servent également à gérer les options communautaires (chat vocal, partage de l'écran avec possibilité de prendre la main chez le joueur en face, etc.). Enfin le menu principal de la console a lui reçu un petit lifting, des icônes plus petites et l'intégration native du PlayStation Store dans l'interface. On a enfin pu voir quelques petites choses comme le démarrage à froid de Destruction AllStars (environ 8 secondes) et les prémices des options de partage. On attend encore de voir si Twitch, Netflix ou Prime Video seront là au lancement de la machine, car on a pas vu d'onglet "Applications" sur le menu principal. A suivre.