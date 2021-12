La question de savoir ce que vous voulez posséder est en fait la question de savoir comment vous voulez vivre votre vie. - Marie Kondo. Bon, maintenant que j'ai placé une citation, on va parler d’Unpacking, un petit jeu dans lequel on déballe des cartons, pour ensuite mettre de l’ordre dans notre maison et notre vie.

Une vie d’objets

Chaque chose à sa place

Si vous en avez un petit peu ras le bol des jeux en monde ouvert proposant des passes saisoniers, des rendez-vous quotidiens pour débloquer un habillage pour votre personnage, tout ce qui touche aux microtransactions et à la folie des NFTs, peut-être qu’ Unpacking est le jeu qu’il vous faut. Edité par Humble Games et développé par le tout petit studio Witch Beam , ce petit puzzle game propose une expérience bien plus zen, sans prise de tête, avec comme seul but de déballer des cartons et de placer les objets que l’on découvre au fur et à mesure. Rien de plus. Rien de moins. Enfin presque.Tout cela se fera en suivant les déménagements d’une personne que l’on ne verra jamais, en commençant par l’année 1997, pour avancer au fil des ans et de ses choix de vie. Pas de dialogue, pas de vidéo expliquant ce qu’il se passe, pas de choix multiples, juste une belle leçon de narration environnementale. Comme dans la vraie vie, chaque objet a son histoire. Même si cela ne sera pas expliqué directement, on découvre par exemple que cette peluche de petit cochon trop mignon survivra à beaucoup de choses et nous suivra jusqu’à la fin. Tout comme ce nombre de carnets (des journaux intimes ?) qui grandit au fur et à mesure que le temps passe. Et que dire de cette passion grandissante pour les jeux vidéo, avec de nouvelles consoles dont une Wii et une Nintendo 3DS, parce que cette personne a de bons goûts.Ce sont des petits détails ici et là, mais c’est par ce biais que l’on découvre le scénario, que l’on se raconte une histoire, ou même, que l’on se met à pester tout seul devant son écran en lâchant un petit “Ah mais il est pas cool, j’ai même pas le droit de poser ma peluche sur lit ?! Je mets où mes affaires ?”. Pas un mot, pas une phrase, et pourtant, on est à fond dedans.Vous l’aurez compris, le but du jeu est de ranger des objets divers et variés. Alors pour un joueur comme moi, un peu maniaque sur le rangement, avec un déménagement en tête à préparer et pouvant donner un souvenir à chacune des choses que je possède, je dois bien l’avouer, c’est le Graal. Ce n’est peut-être pas pour rien que j’aime le cable management, que je classe mes comics dans un certain ordre, que mes jeux ne sont pas rangés au hasard, que je peux passer des heures sur Animal Crossing : New Horizons dans le seul et unique but de disposer des objets d’une certaine manière, parce que je trouve ça apaisant.Unpacking se contente de proposer cette simple expérience de rangement, sans score ni chronomètre, sous la forme d’un point’n click, et il le fait bien. Si bien que dès le premier niveau, on comprend ce qu’il faut faire. Dans cette chambre d’enfant, la seule chose à faire est d'interagir avec un des cartons posé sur le sol. Celui-ci s’ouvre avec une belle animation et un objet apparaît. Il nous reste plus qu’à le poser à l’endroit que l’on souhaite, puis à cliquer une nouvelle fois sur le carton pour passer à l’objet suivant. Une fois terminé, on peut s'atteler aux autres paquets, qui nous feront découvrir d’autres choses et prendre des choix de dispositions, mais aussi de décorations.Évidemment, Unpacking ne reste pas bloqué dans une chambre d’enfant. Notre personnage prenant de l’âge, on se doute qu’à un moment, il faut partir du cocon familial pour vivre cette merveilleuse expérience de la chambre d’étudiant avec sa salle de bain et sa cuisine minuscule. À partir de là, à nous le rangement de serviettes de bain, de brosse à dents, de fourchettes et autres assiettes. Et il faudra faire tout cela en prenant en compte la taille et la forme de chaque objet, nous faisant parfois réfléchir un peu sur les emplacements afin de tout faire rentrer. Par exemple, vous allez très vite vous rendre compte si pour vous, ranger des chaussettes et des culottes dans le même tiroir vous pose problème ou pas. Ce genre de question se posera régulièrement, même si honnêtement, il n’y a rien de compliqué ou de prise de tête. Sauf si comme moi, vous poussez le truc à ranger les chaussettes par couleur et dans le même sens…D’ailleurs, Unpacking ne déconne pas sur le rangement. Ok, il est possible de placer tel ou tel objet un peu n’importe où, mais il y a des règles à respecter. Sinon, c’est le bazar et ça, c’est pas très zen. Si l’envie folle vous prend de mélanger des t-shirts avec des pulls, ça passe (je me sens mal en écrivant ça), mais à la fin de chaque niveau, à savoir quand on a déballé la totalité des cartons des différentes pièces, le jeu nous aide (et ne nous laisse pas le choix) à déplacer les bons objets pour les mettre aux bons endroits. Concrètement, ils vont clignoter jusqu’à être au bon emplacement. C’est d’ailleurs encore une fois une belle petite claque de narration, lorsque l’on se rend compte que notre petite peluche n’a plus sa place sur le lit ou que notre diplôme doit terminer sur le mauvais mur.C’est probablement le seul gros défaut du jeu. Le fait de ne pas avoir le choix sur certains points de rangement et d’être obligé de placer cet objet précis dans telle pièce et pas dans une autre, parce qu’il doit raconter son histoire, c’est parfois un peu frustrant. Mais comme dans la vie, tout ne va pas forcément à la bonne place au bon moment. Il faut juste comprendre pourquoi.Enfin, sachez qu’il est tout à fait possible de jouer au clavier ou à la manette, et que cette petite merveille de rangement est disponible un peu partout et je vais même vous donner les liens : Steam Xbox One, Xbox Series et Game Pass . Si vous avez une poignée d'heures à passer sans vous prendre la tête, vous savez ce qu'il vous reste à faire.