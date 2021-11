Après un Super Mario Party qui avait effectué un lancé de dé réussi utilisant les spécificités de la Nintendo Switch, malgré quelques défauts, ce Mario Party Superstars tente une toute autre approche trois ans plus tard : retour dans le passé avec une remasterisation d’une grosse compilation de mini-jeux Nintendo 64 et GameCube.

Coup d’oeil dans le rétro

Mario Recyclage

C’est Party Mario ?

Après le fiasco des Mario Party 9 (Wii - 2012) et Mario Party 10 (Wii U - 2015), où tous les participants embarquaient dans le même wagon, les Mario Party sont revenus à une forme un peu plus traditionnelle sur Nintendo Switch. Chacun son personnage, avec ses lancements de dés et ses choix. Et on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise direction, puisque Super Mario Party s’est écoulé à 16,48 millions d’exemplaires dans le monde (au 30 septembre 2021) depuis sa sortie en novembre 2018. Non pas que l’idée était mauvaise à l’époque de la Wii, mais force est de constater que bouger la forme d’une série qui a plus de 20 ans est loin d’être aisée, alors mieux vaut ne pas trop dévier.Et ça, le studio Nd Cube l’a bien compris. Alors le petit studio japonais y est allé à fond pour ce Mario Party Superstars : plateaux de jeux provenant des trois premiers épisodes de la série, 100 mini-jeux provenant de la Nintendo 64 et de la GameCube , une direction artistique copiée/collée du dernier épisode afin de garder une harmonie, le tout axé sur une difficulté accessible à tout le monde et jouable en multijoueur, histoire de ne laisser personne sur le carreau. On ne peut pas faire plus dans la nostalgie non ?Les plateaux de ce nouvel épisode posent de suite l’ambiance : si vous teniez une manette avec trois branches ou une avec un énorme bouton A, vous n’allez pas être perdu. Pas de nouveauté donc, mais pour le coup, les choix sont bons puisque l’on retrouve avec grand plaisir le “Gâteau d’Anniversaire de Peach” et “l’Île tropicale de Yoshi” du premier Mario Party sorti sur Nintendo 64 en 1999, mais aussi la “Station Spatiale” et le “Pays de l'Horreur” de Mario Party 2, sur la même console mais en 2000, et enfin, le “Bois de Woody” de Mario Party 3, encore et toujours sur notre N64 d’amour et sorti en 2001. Des choix assez intelligents, puisque chaque plateaux se jouent assez différemment. Certains proposent presque une grosse ligne droite, obligeant les adversaires à faire la course tout en se laissant quelques cadeaux (si on peut dire cela…) au passage, tandis que d’autres, comme le Bois de Woody, sont construits de manière à pouvoir utiliser plusieurs chemins afin d’accéder à notre but, et donc de jouer avec un peu plus de stratégie.Mais encore une fois et comme pour rester dans les mauvais choix de l’épisode précédent : 5 plateaux c’est bien, mais c’est quand même très léger, surtout quand on se souvient que le premier épisode en proposait pas moins de huit. Et la conclusion est la même du côté des personnages. On retrouve évidemment les bases avec Mario, Luigi, Peach, Daisy, Wario, Waluigi, Donkey Kong, Yoshi, Harmonie et Birdo. Dix personnages c’est plutôt chouette, mais pourquoi ne pas en proposer un peu plus ? Surtout quand on regarde le contenu de Super Mario Party qui lui, en propose pas moins de 20 ! Clairement, des personnages comme Bowser Jr., Diddy Kong, Skelerex ou même tout simplement Goomba manquent à l’appel. Heureusement, que l’on prenne Mario, Peach ou Wario, cela ne change rien à la manière de jouer, contrairement à l’épisode précédent qui octroyait un dé spécifique en bonus pour chaque personnage.D’ailleurs, même si cela ne va pas sauter aux yeux de tout le monde, le menu principal de cet opus ne sort pas de nulle part : c’est un copié/collé du premier épisode, avec forcément quelques différences. Ici, le “Magasin de Toad” permet de débloquer des stickers, des musiques et autres petits bonus. La “Montagne aux mini-jeux” permet de zapper le mode principal et d’aller directement piocher dans les 100 activités. Quant à la “Maison de données”, il s’agit tout simplement d’une sorte de journal de bord, avec notre carte Mario Party à partager en ligne, nos records, succès, etc. Enfin, il ne reste plus que la “Maison des options” qui porte bien son nom et la “Maison des amis”, qui ne s’active que lorsque nous sommes connectés au service en ligne de Nintendo en possédant évidemment un abonnement Nintendo Switch Online Une fois que l’on sait tout cela, on peut enfin se lancer dans l’aventure, ou plutôt, se lancer dans un plateau avec plus ou moins d’options. Pour rappel, Mario Party est une sorte de jeu de l’oie dans lequel il faut faire avancer son personnage sur un plateau en lançant un dé allant de 1 à 10, afin de s’offrir le plus d’étoiles possibles. Au fur et à mesure que l’on se déplace sur les cases du plateau, celles-ci activent des bonus / malus, nous faisant par exemple gagner quelques pièces ou au contraire, en perdre. Et quand on sait qu’une étoile se monnaie 20 pièces avec Toadette, on fait rapidement attention à ne pas faire n’importe quoi. Chaque fin de tour se termine par un mini-jeu avec souvent comme but d’engranger quelques piécettes supplémentaire, quitte à en voler aux autres.Avant de commencer, ce Super Mario Party a la bonne idée de nous proposer quelques options, comme par exemple de choisir le nombre de tours, allant de 10 à 30, correspondant à une partie d’environ 30 à 90 minutes. Et si jamais il nous reste encore un peu de temps, il est possible de rajouter quelques tours en cours de partie. Pour le reste, il est aussi possible d’activer ou non les étoiles bonus en fin de partie ou dans les mini-jeux, de zapper les explications des ce derniers, ou encore d’attribuer des étoiles à certains participants dès le début de la partie, histoire d’aider un peu les personnes débutantes.La suite de la soirée ou de l’après-midi avec les copains et les copines, c’est surtout une bonne partie de rigolade autour des 100 mini-jeux. Pourtant, si ce nombre peut paraître énorme, on se surprend à vite remarquer que Nintendo et Nd Cube ont fait le pari de remasteriser beaucoup d’activités des 4 premiers épisodes, sans trop toucher aux autres. Pas forcément un mauvais choix, mais il aurait peut-être été bon de piocher un peu partout et pourquoi pas, d’aller gratter les 150 ou 200 assez facilement.Mais surtout, et c’est probablement l’une des choses les plus importantes, Mario Party Superstars ne contient aucun jeu se jouant avec les capacités de la Nintendo Switch : pas de motion gaming, pas de vibrations HD ou autres connexions entre deux consoles pour partager deux écrans. Ici, c’est un retour à une maniabilité n’utilisant que les boutons de la manette. Un point fort, puisqu'il n'est plus nécessaire d’avoir une paire de Joy-Con par participant et il est donc maintenant tout à fait possible d’y jouer un peu n’importe où et tout simplement, d’y jouer au moins à deux avec une console sans rien acheter d’autre, ce qui est tout de même un énorme plus.Et la sauce prend très rapidement. Chacune de mes parties se sont soldées par des rires, des attaques gratuites à la Mario Kart, de la fourberie, des coups en douce, bref, tout ce qui fait le sel de ce genre de jeu. Mission accomplie comme on dit, même si on peut toujours se permettre de penser que cet épisode aurait très bien pu prendre la forme d’un DLC “la nostalgie pour les iencli” qui aurait pu garnir Super Mario Party et profiter d’une base de plus de 16 millions d’unités dans le monde. Un choix surprenant de la part de Nintendo et seul le temps nous prouvera qui avait raison.