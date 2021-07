Genshin Impact : Legend of Zeldanime, Breast of the Wild

Dire qu'il y a encore 5 mois, je ne savais même pas que Genshin Impact existait. Il faut dire que le jeu de Mihoyo n'est sorti que le 28 septembre 2020 sur PC, PS4/5, Android/iOS et depuis peu sur Switch. C'est en finissant le test d'Immortal Fenyx Rising que je suis tombé par hasard sur ce titre. Un autre clone de Breath of the Wild ? Gratuit ? En bon consommateur d'animes je me dis que ça mérite d'être testé. Je ne pouvais pas savoir que j'allais rester collé à ma manette près de 150 heures et prendre plus de 800 captures d'écran dans les 5 mois qui allaient suivre.

Gen-Chine Impact

Elémentaire, mon cher Wa-Tsong

La chasse aux coffres est ouverte

Leveling Impact

Gratuit, c'est pas cher payer

de jouer à la roulette russe

Non vous n'aurez pas, ma liberté de jouer...

Paté de campagne aux champignons noirs

Et ça continue, encore et encore....

Canard Laqué et Vase Ming

Commençons par quelques évidences: oui, le titre utilise tous les codes (qui a dit poncifs ?) des animes, avec ses gamines de 8 ans qui combattent les méchants à coup de bombes en peluche. Oui c'est un gacha avec lootboxes (appelées "voeux", c'est plus poétique) pouvant vous faire jeter votre mois de salaire par la fenêtre si vous êtes du genre à succomber aux formes avantageuses des héroïnes du jeu. Et, oui, il possède des mécaniques peu communes pour nos contrées occidentales à base de tonnes d'items et de leveling en deux temps. Mais à tout celà je vous répondrais tout de go que si vous aimez les animes, que vous ne voulez pas dépenser un sou et que vous prenez le temps de découvrir son système de jeu, Genshin Impact est tout à fait pour vous, et en solo au moins, c'est juste de l'or en barre.Très très (je rajoute un très) inspiré de Breath of the Wild, le titre s'en démarque heureusement et notamment en s'affranchissant du héro unique pour proposer de diriger un groupe de 4 personnages interchangeables à l'envie et usant chacun d'armes, de capacités activables ou passives et de pouvoirs différents. Pour jongler entre ces personnages, un simple choix d'une direction du D-Pad suffit, moyennant un petit temps d'attente. Comme son idôle, Genshin Impact joue avec les éléments, 7 en l'occurence: hydro, pyro, cryo, electro, géo, anémo et dendro (plantes). Chaque personnage est rattaché à un élément et utiliser les pouvoirs de chacun permettra d'activer les stèles du même élément, ou d'attaquer vos ennemis à base de combos élémentaires dévastateurs, les ennemis aussi étant liés à un élément. A vous donc de soufler votre pouvoir du vent sur une bassine d'eau pour la pousser sur le monstre de feu qui veut votre peau. Voire d'électrifier l'eau avant.Comme BotW, le jeu propose un monde immense, qui bien que ne comprenant actuellement que 2 des 7 "continents" du jeu (un par élément, vous l'aurez deviné) propose déjà un terrain de jeu très conséquent et rempli à ras bord. De coffres d'abord, protégés par des monstres ou cachés, de petites énigmes à résoudre ensuite, de défis (vol dans des anneaux, combat surprise, tir à l'arc...), de temples et de donjons, ainsi que de grands mystères à révéler à long terme. Et à chaque balade vous trouverez ici des minerais, là des fleurs et plein de fruits et légumes car la cuisine a une bonne place dans le jeu comme première source de soin et de buff (il faudra d'abord apprendre des recettes). Les coffres eux contiennent des tonnes d'objets : des pièces d'or bien sûr mais aussi des armes, des plumes, des chapeaux, des horloges, des livres... il y a d'ailleurs un petit effet machine à sous à cliquer 5 fois sur X à chaque coffre ouvert pour attraper tous les objets et qui vous fait sans doute inconsciemment chercher le suivant. En tous cas on ne comprend pas au début ce que c'est que tout ce bazar qui en tombe.En fait chaque perso en plus de son arme peux avoir sur lui 5 artefacts : une plume, une horloge, un chapeau, une coupe et une fleur. Dites vous que c'est l'équivalent chinois de nos bagues, bracelets, coliers et ceintures. avec bonus, upgradables et utilisables en sets du même type. Pour faire simple. Et que tous les doublons servent de matériel de leveling. En effet les objets peuvent être renforcés avec d'autres objets identiques, et raffinés avec des objets différents, mais je ne peux décemment pas rentrer dans les détails dans ce test, sinon ce ne sera plus un test mais un guide de 5 pages.Comme évoqué, le jeu utilise un leveling un peu particulier car par palier, que ce soit pour les personnages ou les objets. Vous pouvez augmenter le niveau des uns comme des autres avec des objets jusqu'à un certain niveau et arrivé là, il faudra un matériel particulier pour augmenter le niveau maximum potentiel de 10 niveaux. Vous pourrez alors continuer à leveler avec des objets jusqu'au prochain palier etc.Le jeu adore aussi faire de la double récompense. Très déroutant au premier abord, on vous dit d'aller faire telle quête et qu'elle rapportera telles récompenses (or, xp de plusieurs type, objets...). Donc vous y allez, et vous gagnez ce qui était annoncé. Mais vous notez un petit point rouge sur une icone des menus. Et en cherchant dans lesdits menus, vous découvrez que vous avez aussi gagné un autre truc mais qu'il faut le valider à la main.Et ça c'est pour tout, même débloquer un nouveau palier max pour un personnage vous rapportera en fait aussi des items et des primo gemmes si vous allez dans le petit menu où on ne va jamais (mais qui a un rond rouge).Les primo gemmes, c'est l'une des nombreuses monnaies du jeu. Je vous épargne les cristaux primaires, la monnaie uniquement achetable avec de l'argent réel, ainsi que les astéries, les astrions et tout le toutim. Sachez que même sans débourser un sous, vous aurez quelques unes de ces monnaies qui permettront d'acheter des objets rares et vous éviteront de vous faire quelques boss en boucle. Enfin pas trop en boucle puisque je n'ai jamais dû faire un boss plus de 3 fois pour obtenir les matériaux nécessaires au leveling de mes persos (après le niveau 60-70 cependant, ce sera plus la même, mais vous aurez fini le contenu actuel du jeu). Sachez surtout que les primo gemmes, elles, sont gagnables à foison dans le jeu (chaque coffre, quête ou succès vous en rapporte ainsi que des évènements réguliers) et permettentde faire des voeux qui vous permettront de gagner soit une arme rare, soit un perso, soit (combo) un perso rare (dit "5 étoiles") au milieu d'une tonne d'armes génériques. Le point positif c'est que ces gains rares sont garantis tous les 10 voeux maximum ou tous les 90 voeux maximum pour les objets/persos 5 étoiles. Donc ce n'est pas complètement random et vous avez même une page dans le jeu avec tous les pourcentages exacts de gagner tel ou tel objet/perso et une autre listant tous vos précédents tirages pour savoir où vous en êtes.Là encore, je ne rentre pas dans les détails. L'important à savoir c'est que sans rien débourser, j'ai pu faire quasiment 200 voeux et j'ai fini le jeu avec 15 persos dont un 5 étoiles et une arme 5 étoiles. Largement de quoi jouer et avoir une équipe à son goût.D'autant que pour finir le jeu, les persos fournis gratuitement via l'histoire suffisent (Kaeya(gel des ennemis, bonus de sprint), Amber(feu et tir à distance) et Noëlle (bouclier et cassage de minérai express). Donc tout le reste, c'est du bonus, le plaisir de jouer avec tel perso, avoir telle composition d'équipe, avoir tels pouvoirs ou associations de pouvoirs en combat.Pas besoin de payer pour jouer. Par contre une astuce : tout ceci se fait en allant dans le menu "boutique" de la page des voeux. Ne voulant pas payer je l'ai zappé une dizaine d'heure avant de comprendre que je pouvais dépenser mes milliers de primo-gemmes obtenues en jeu ici et obtenir persos et armes rares sans débourser un Yuan.Même si on peut progresser dans le jeu, je m'attendais tout de même à finir par atteindre un paywall, mais ça n'a pas été le cas. En fait, c'est pour moi le premier jeu que je connaisse qui soit "exploration-bound". Comprendre par là que le jeu vous incite à tout explorer, car plus vous explorez et plus vous pourrez avancer dans le jeu. Explorer, c'est tuer des monstres, ouvrir des coffres, résoudre des énigmes, rendre des services et tout cela fait monter votre niveau d'aventure. Ce niveau augmente donc à chaque action et vous permettra de débloquer les items nécessaires aux nouveaux palier de vos personnages, de débloquer la suite de la quête principale ou de débloquer des quêtes d'histoire des personnages. Ces dernières permettent de découvrir leur histoire, leurs pouvoirs mais aussi comment les utiliser en jeu et de les essayer. Voyez celles-ci comme de petits spin-offs de l'histoire principale, dévoilant un côté ignoré de ces héros croisés ou déjà dans votre équipe.Vous le devinez, le jeu est touffu. Mais vraiment dans le bon sens. Le niveau d'aventure fera d'ailleurs aussi office de niveau de difficulté car passé le niveau 25 et tous les 5 niveaux suivant, le niveau des monstres montera d'un cran.L'histoire est typique d'un anime et est très bavarde mais tout est plutôt agréable à suivre et s'enchaîne plutôt bien, mis à part des discussions avec des persos qui sont dans notre équipe depuis 10 heures mais qu'on croise dans le jeu comme si de rien n'était. Surtout le jeu peut se faire à votre envie.Si vous voulez vous faire plaisir : jouez la première campagne qui consiste à découvrir le mystère derrière le dragon qui terrorise la capitale de la région. Celle-ci peut se faire en 10-15 heures et possède sa première fin et vous permettra de prendre en main le jeu même sans s'impliquer dans ses mécaniques d'artéfacts ou de leveling.Si vous accrochez, visitez le monde, allez jusqu'à la capitale orientale de Liyue et dénouez l'intrigue qu'il s'y joue entre les Adeptes (divinités locales), les Fatuis (conspirateurs) et les 7 étoiles (dirigeants locaux). Beaucoup plus politique, il faudra mettre un peu du sien pour monter vos persos et leur matériel mais cette seconde très grosse partie vous amènera à 50-80h à un boss mémorable puis à un final dantesque.Il reste encore beaucoup à dire sur Genshin Impact comme le fait que toute la montagne centrale, les Monts Dosdragon, recèle de multiples secrets alors que la zone est totalement optionnelle. Mais plus je vous en dirai et plus je risque de vous spoiler le plaisir de la découverte alors j'en resterai là. Sachez que le jeu sait toujours vous récompenser et notamment vos explorations. Qu'a coté des petites enigmes se trouvent aussi des temples uniques protégés par des sceaux ou immergés et qui nécessiteront de résoudre de multiples énigmes, de lancer certaines quêtes de personnages ou de trouver des objets spécifiques avant de se dévoiler enfin après plusieurs heures de jeu.Vous aurez en fait toujours quelque chose à faire : items à rechercher pour augmenter votre endurance, quêtes journalières, objectifs hebdomadaires, quete principale, quetes de personnages à débloquer, défis, donjons, arènes de combat et bosses à affronter pour obtenir des objets ou du matériel de levelling, leveling des persos et de leurs objets, objectifs généraux à moyen terme avec récompenses à la clé, des succès par milier... vous risquez plutôt de ne plus savoir où donner de la tête.Un mot enfin sur la partie artistique. Si on aime le genre, le jeu est magnifique, avec des paysages à couper le souffle, un luxe de détails notamment en intérieur et une grande attention au style de chaque personnage. En extérieur le cycle jour/nuit illumine de mille couleurs les reliefs et chaque balade dans un lieu inconnu vous récompensera par des panoramas grandioses comme des reliefs à perte de vue en arrivant au sommet d'un pic par temps clair (météo dynamique inside), des îles balnéaires, des falaises herbeuses, des montagnes façon baie d'along ou les 2 capitales du jeu que sont Mondstadt et Liyue.Tout celà avec pratiquement zéro bug : en 150h, 1 déconnexion serveur mais j'ai pu me reconnecter immédiatement derrière, des textures qui mettent du temps à charger au premier loading (merci Unity), une transition entre les objets proches et lointains qui est parfois un peu visible au début de l'aventure avant de se faire oublier et quelques passages du jour à la nuit soudains pendant les dialogues. Si je devais pinailler, je dirais que le bestiaire est bien mais convenu et qu'après un certain temps, vous saurez d'avance comment affronter les packs de mobs, leur variété étant assez limitée. Dans les bons points : la roue de sélection rapide avec L1 plus stick droit qui donne un accès rapide aux menus les plus importants dont l'inventaire pour les soins et la carte pour se TP.Le jeu est entièrement doublé en anglais ou japonais mais le japonais est évidemment la seule façon d'y jouer (les vrais savent) et entièrement sous-titré dans le français le mieux écrit que j'ai vu dans un jeu vidéo. Enfin les musiques sont juste somptueuses. Envoutantes, lancinantes, reposantes. C'était quand la dernière fois que vous avez entendu des violons dans une BO de jeu video ?