Le test de périphérique de jeu. Honnêtement, ce n’est pas forcément la spécialité de Factornews, ni même la mienne. Pourtant, on est assez techniques dans l’équipe. Mais quand 8BitDo m’a contacté pour me proposer de tester leur toute dernière manette en date, la 8BitDo Ultimate Controller, je dois bien l’avouer : je n’ai pas réfléchi très longtemps. C’est parti pour un test “manette en main”.

filaire

compatible Wireless 2.4g + dock

compatible Wireless 2.4g et Bluetooth + dock

Du matos (qui semble) de qualité

Logiciel ultra pratique

Connexions trop limitées…

Une manette est généralement associée directement à une console mais certains contrôleurs sont même connus par leur nom, ce qui est finalement assez rare. Qui ne connaît pas la DualShock de Sony ? Les Joy-Con de la Switch ? La Wiimote de la Wii ? Et même dernièrement, la DualSense de la PS5 ? En employant leur nom, on sait tout de suite de quoi on parle, et sinon, c’est souvent “la manette de telle console”. Et des manettes, je peux vous assurer que j’en ai vu passer… Avec environ 20 consoles de salon à la maison, une moyenne de 3 manettes par support, sans compter les périphériques PC, oui, ça commence à faire beaucoup.Mais même avec tout cela, je n'ai jamais eu de manette dédiée à mon PC. Enfin si, le Steam Controller, mais faudrait pas déconner non plus, je me respecte un minimum. Du coup, je trimballe mes manettes consoles, branchées en USB par facilité de connexion. Mon PC ne possédant pas de Bluetooth, c’est même une obligation à moins d’acheter un petit dongle, ce que je n’ai finalement jamais fait. C’est là qu’entre en jeu la, qui trône maintenant fièrement sur mon bureau, sur son petit dock.Je ne vais pas vous présenter 8BitDo dans les moindres détails, mais pour ceux qui ne connaissent pas, sachez qu’il s’agit d’une société basée à Hong Kong, créée en 2013, et qui s’est fait connaître par chez nous à la base avec des petits dongles USB, capables par exemple, de faire fonctionner une manette PS4 sur une Switch. Depuis, ils ont aussi sorti pas mal de manettes diverses et variées, reprenant quelques aspects de design de chaque constructeur, en ajoutant de la connectivité. Mine de rien, ils ont réussi à se faire un nom et une bonne place sur ce marché ultra concurrentiel.Pour ce test, je précise bien que j’ai eu la version Wireless 2.4g. Cela a son importance, puisque la 8BitDo Ultimate Controller est disponible en trois versions :Une notion d’autant plus importante, que les prix sont assez différents, passant de 35,99€ pour la filaire, à, avant de finir à 69,99€ pour la plus complète. Évidemment, il s’agit de la même manette dans sa forme, cependant, quelques petits détails techniques sont différents. Mais j’y reviendrai plus tard.Autant être direct : 8BitDo ne révolutionne pas le design cette fois-ci. Cette nouvelle manette ressemble, de loin, à une manette de Xbox Series et pour le coup, c’est un compliment. Pourquoi réinventer la roue quand tout fonctionne bien ? La version que je possède étant noire, il est plus facile d’apprécier la qualité de fabrication et là aussi, rien à redire, même si elle attire la poussière et les poils de chat.Je trouve par exemple que la manette de la Xbox Series est un cran au dessus sur ce plan là. On peut aussi noter, ce qui n’est pas déplaisant au toucher, et plus qualitatif que les branches du Switch Pro Controller par exemple.Côté boutons, on retrouve le bon vieux(très utilisés sur PC, mais inversés chez Nintendo),placés comme les manettes de Microsoft et Nintendo,quelques… du classique. Sauf à l’arrière, où l’on a la surprise de retrouver. Au toucher et après quelques heures de jeu, le tout semble assez similaire à ce que l’on trouve sur console, et de bonne qualité. Les, les boutons répondent parfaitement, les sticks sont précis et la croix directionnelle est très agréable. On verra si tout cela tient la route dans le temps, mais à première vue, c’est du très bon. D'ailleurs, j'en ai profité pour terminer l'excellent Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge , uniquement en utilisant la croix directionnelle à la place des sticks, et j'ai trouvé ça plutôt bonQuant au dock, c’est juste la meilleure idée du pack. Je me suis toujours demandé pourquoi on paye nos consoles 500 balles, mais qu’aucun constructeur n’avait l’idée de proposer quelque chose de pratique et d'élégant pour recharger les manettes. Je n’ai que Nintendo qui me vient en tête, avec le petit dock permettant de charger le Wii U Gamepad, fourni de base dans le pack de la console. Pour tout le reste, c’est toujours des accessoires en plus, ou alors avec une manette hors de prix.Bref, ce dock est plutôt sobre et s’adapte à la perfection avec la manette, qui se fixe dessus sans aucun problème. Notons aussi que, s’occupant de recharger la manette. Il renferme aussi en son cœurqui a pour mission de connecter la manette. Concrètement, j’ai connecté le socle avec un câble directement à mon PC, ce qui recharge ma manette régulièrement et la connecte automatiquement. Mais il est aussi tout à fait possible de brancher le dongle sur le PC ou autre périphérique, et de placer le dock totalement autre part, par exemple connecté en USB à une TV pour l’alimentation. Vraiment, c’est très pratique et bien pensé.8BitDo a aussi eu la bonne idée de livrer sa manette avec un logiciel ( en téléchargement gratuit sur leur site ), permettant de calibrer et paramétrer son périphérique comme on le souhaite. Une course de stick plus petite ? C’est possible. Des vibrations moins fortes ? Facile. Une macro de boutons sur un bouton ? Très simple. Honnêtement, c’est plutôt bien foutu et hyper pratique, surtout qu’il est possible de faire 3 profils sauvegardés dans la manette. Au passage, le logiciel est en stand-alone, donc pas besoin de l’installer.Et c’est là que ça déconne un peu. À force de vouloir copier les grands constructeurs, 8BitDo semble s’être un peu perdu avec son Ultimate Controller, qui a bien des problèmes à se faire comprendre. Habituellement, les manettes 8BitDo sont connues pour se connecter un peu sur n’importe quoi. C’est même pour cela que beaucoup achètent cette marque. Là, c’est vraiment différent et il semble même que des limitations techniques se soient glissées juste pour convenir à des packs commerciaux.Par exemple,. Tandis que la version Bluetooth / Wireless 2.4g est quant à elle compatible avec Windows 10 et la Nintendo Switch (et je suppose les appareils Android)., alors que le système d’exploitation de la pomme accepte sans broncher toute sorte de manettes. Et je dis ça, même en connectant le dongle USB qui est censé jouer son rôle. De même sur la Switch avec mon modèle. Aucune connexion ne se fait.Du coup, c’est totalement idiot. On comprend assez rapidement que 8BitDo semble avoir pris la décision de limiter délibérément les connexions (en plus d’ajouter de la gyroscopie dans la version Bluetooth / Wireless 2.4g), afin de coller à leur offre commerciale. Très honnêtement, je pense qu'ils auraient tout simplement dû prendre la décision de faire une sorte de manette Elite, à 60 ou 70 euros, mais qui se connecte partout. Là, on se retrouve à avoir les mêmes problèmes, voire bien plus, que pour les périphériques de Nintendo, Microsoft et Sony, qui eux, peuvent se connecter un peu partout avec un dongle 8BitDo, justement, voir sans rien.