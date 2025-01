Hyper Light Breaker casse les habitudes

On va commencer l'année 2025 par un petit coup de vieux gratos : Hyper Light Drifter a presque dix ans. Eh ouais, un des champions de la vague de financement participatif des années 2010 va bientôt souffler ses dix bougies, tandis que son petit frère, Solar Ash , arrive sur ses trois ans. Mais pourquoi est ce que je vous parle des jeux de Heart Machine ? Eh bien parce qu'on a pu jouer à une preview de leur nouveau bébé, Hyper Light Breaker, et que ça promet de bien belles choses.

Hover World

Hyper Soul

Déjà, parce que le studio décide de "faire une Supergiant " et de sortir de sa zone de confort tout en revenant à ses racines. Entendez par là qu'on va retourner dans l'univers posé par Hyper Light Drifter, qui avait été mis de côté pour Solar Ash, mais cette fois-ci en 3D, et avec un gameplay de Rogue-lite plutôt que de l'action-aventure. De la prise de risque maîtrisée donc, même si les ambitions de ce studio indé n'ont pas été revues à la baisse. Jugez plutôt.Le premier pari fait par Heart Machine, c'est sur la nature même du jeu qu'il a été pris avec la génération aléatoire du monde à chaque reset. Vous allez explorer un monde ouvert divisé en plusieurs régions, chacune peuplée d'un boss et de plusieurs mini-boss, d'événements aléatoires, etc. C'est suffisamment grand pour que se déplacer à pied devienne vite rébarbatif, surtout que chaque tentative a une "durée de vie", symbolisée par des zones de dégâts permanentes qui vont couvrir la carte petit à petit. En conséquence, vous allez utiliser un hover board pour aller plus vite et négocier un peu mieux le terrain accidenté.À chaque mort, vous visitez un hub assez classique, avec sa galerie de NPC permettant d'améliorer vos personnages (on y revient plus tard), faire progresser le scénario et préparer la prochaine expédition. Vous relancez un nouveau run, et constatez que la position du contenu (ennemis, loots, etc.) a été modifiée, mais que le terrain de jeu en lui-même n'a pas bougé.Puis vous arrivez à votre quatrième essai pour vous rendre compte que cette fois, la carte a été complètement refaite. On ne parle pas de blocs de régions réagencées ou de modifications mineures sur une topographie qui resterait fixe mais d'une refonte complète qui va vous forcer à entièrement explorer votre terrain de jeu pour vous orienter sans perdre de temps.Du côté du gameplay, nous ne sommes pas en reste côté nouveautés, même si la base reste classique. Entre deux runs, quand vous soufflez un coup dans le hub, vous pouvez choisir un personnage qui a une compétence unique puis vous sélectionnez un loadout qui correspond à votre style de jeu. Vous avez accès à une arme au corps-à-corps, une autre à distance, une compétence avec une recharge courte et une ultime avec un gros temps de récupération.Les statistiques du personnage peuvent être améliorées (vie, endurance, etc.) et les éléments du loadout raffinés pour monter en rareté et gagner des effets supplémentaires. Là où ça devient intéressant, c'est que c'est aussi un jeu prévu pour le coopératif et que chaque partie accepte jusqu'à trois joueurs actifs, avec une seule charge de votre objet de soins par tentative. Comme vous vous en doutez, si un de vos équipiers mord la poussière, le relever consommera cette précieuse ressource. Donc, si votre stratégie consiste à foncer dans le tas sur votre hover board sans prendre des informations en avance, vous allez rapidement vous retrouver en mode spectateur à regarder vos potes galérer pour s'en sortir pendant que vous êtes mort.À ce parti pris assez radical viens s'ajouter le système de combat en lui-même, qui s'éloigne du côté nerveux et instantané qu'on trouve généralement dans ce type de jeu. Ici, on est beaucoup plus proche d'un action-RPG avec des coups très spécifiques en fonction des armes qu'on utilise, mais surtout des animations qui sont longues et qui vous bloquent une fois que vous les utilisez. Ajoutez à ça des boss beaucoup plus grands que votre personnage, avec des attaques télégraphiées qui peuvent vous tuer en un coup, et on arrive à un jeu qui ne fait pas beaucoup de concessions.Mais le studio souhaite prendre l'avis de sa communauté avant de figer dans le marbre tous les réglages sensibles associés à ce type de design et c'est pourquoi il a décidé de publier le titre en accès anticipé. Le contenu actuel représente environ un quart de ce qui est prévu dans le produit final, avec des nouveaux personnages et équipements et l'ajout de nouvelles zones à explorer dans le monde ouvert prévu sur la feuille de route. Les développeurs précisent toutefois qu'ils n'ont pas prévu de DLC ou de jeu service sur le long terme une fois le titre sorti, donc pas de crainte de micro-transaction ou de monétisation de jeux multi à la con, comme on a pu en voir tant ces dernières années.