Dorf Romantik, la pause nature

​En ces périodes de confinement, que diriez vous de changer d'air et d'aller à la campagne ? Ah ! Voir un paysage verdoyant parsemé de petits villages longeant une rivière paresseuse. Et bien au lieu d'engraisser la SNCF et de vous entasser dans des trains bondés, mettez plutôt votre petit billet dans Dorf Romantik.

On va voir les vaches ?

Et c'est la tuile

Zen, restons zen

Le jeu encore en early access a été développé par 4 étudiants allemands de l'école HTW de Berlin où ils suivent une formation de concepteurs de jeux, et comme ils sont visiblement très doués, ils ont fondé leur petit studio,Toukana Interactive, pour sortir ce premier jeu.Dorf Romantik qu'on pourrait traduire par "Le joli petit village" est basé sur le concept éternel des dominos. Ou plutôt sur sa version plus moderne, Carcassonne , auquel il emprunte beaucoup mais dans une version avec des tuiles hexagonales et beaucoup moins de calcul mental.Le jeu commence avec une tuile de plaine posée devant vous, et sur votre droite, 40 tuiles qui vont sortir dans l'ordre où elles sont empilées. Vous avez celle du dessus "en main" que vous pouvez faire tourner et vous pouvez anticiper un peu puisque vous pouvez apercevoir les 2 tuiles suivantes. A vous de poser.Chaque tuile peut être posée à côté d'une tuile existante comme vous l'entendez, sauf les rivières et les rails qui doivent soit donner sur des cases vides pour être prolongées soit sur d'autres cases rail ou rivière. Et... c'est tout pour les règles de pose. Oui, le tutorial du jeu se termine en 10 minutes maximum pour vous laisser la main.Bien évidemment, si vous n'avez plus de tuiles, vous avez perdu.Mais certaines tuiles ont des objectifs et les achever rajoutera 4 tuiles à votre pile.Ces objectifs sont de trois types : juxtaposer un nombre exact d'éléments identiques (maisons, arbres, rivières, rails...), poser côte à cote au moins un certain nombres d'éléments ou plus (la même mais sans la galère d'avoir le compte pile) ou clôturer l'ensemble d'éléments identiques de façon à ne plus pouvoir l'agrandir (ce qui va, vous le noterez, en contradiction avec les 2 autres objectifs).Et voilà, avec ces simples rêgles et les petits pictogrammes qui vont bien pour vous les rappeler sur la carte, vous allez peu à peu construire un joli paysage champêtre. L'occasion de prouver que le hasard crée souvent la beauté mais je m'égare. Méfiez vous quand même, sous l'apparente simplicité, vous découvrirez des subtilités imprévues, comme ces tuiles qui ont et des rails et une rivière et qui font que vous ne pourrez rien mettre d'autre autour...Evidemment on est en 2021 donc le jeu a un petit côté rogue lite avec un système d'objectifs à long terme débloquant de nouvelles tuiles, variations de celles-ci ou de nouveaux biomes qui se rajouteront à votre deck. Plus un système de points où plus les élements des bords de la tuile que vous posez correspondent à ceux des tuiles deja existantes et plus vous gagnez de points, pour battre votre propre score, débloquer certains objetifs ou voir votre classement mondial progresser.Les musiques rappelent les premières heures de Minecraft et accompagnent agréablement vos aménagements territoriaux et le style est aussi très agréable avec sont aspect légèrement crayonné et ses petites variations de couleur pour chaque tuile. Bref, le jeu est zen et ses auteurs comptent bien qu'il le reste puisqu'ils ont bien précisé dans sa description : "Le jeu n'a vocation à devenir ni un 4X, ni un jeu de ressource ou de gestion, il n'aura pas de combat et ne sera pas mulijoueur".