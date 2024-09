J'ai l’honneur de vous faire découvrir le premier épisode de mon format solo Trans|Mission. J’ai bien l’intention de ne pas laisser cet épisode orphelin et d’en faire quelques autres, mais la régularité sera plus qu’aléatoire. Ce nouveau format a deux vocations. La premières est de me permettre d’aborder des sujets plus court qu’avec le Factorcast et l’autre de faire des billets de réflexions sur ce medium qui nous anime tant.

Au programme cette fois-ci des corrections ici et là de ce que j’ai pu dire dans les Factorcast édition Gamescom, couvrir les jeux dont les embargos sont tombés et une version audio de la preview fraichement publiée de Lost Record. J’y parle notamment de Decadent, Sonic X Shadow Generations, Usual June, Clair Obscur Expedition 33 , Hela, Greedfall 2 et comme promis, Slitterhead.