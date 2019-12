QuickLoad #29 : Planète ZA/UM

Après un n-ième ratage sur le planning (le dernier de l'année on l'espère), la Team Quickload est parvenue à se réunir en ce mois de décembre 2019, pour faire comme tout le monde en ces périodes de fêtes : un point sur l'année écoulée. Tout cela en buvant de la bière de qualité ! Merci à Jay06 qui nous a envoyé une caisse de bière belge pour arroser ce podcast.

On attaque l'épisode doucement, avec les news de chacun. Noddus nous parle de Half-Life : Alyx , cette annonce surprise de Valve qui décide de retourner dans l'univers d'Half-Life avec un jeu en VR. Nicaulas fait un rapide tour des dernières annonces qui l'ont interpellé, tandis que Fougère parle du dernier documentaire de la chaîne Youtube Noclip , se concentrant sur l'ESRB et les organismes de classification du jeu vidéo.Pour coller à l'esprit de la Saint-Nicolas, nous oublions les Flops pour cet épisode, et on enchaîne directement sur les 2 gros titres de cette fin d'année : Disco Elysium et Planet Zoo . Noddus nous raconte pourquoi le dernier jeu de Frontier est vraiment passionnant, une fois qu'on a réussi à dépasser la prise en main et l'interface rébarbative. Heureusement que le Steam Workshop commence déjà à rassembler des créations de la communauté simplifiant grandement la création d'un zoo du tonnerre tout en pensant au bien-être des animaux.De leur côté, Gautoz et Fougère passent une vingtaine de minutes à répéter ce qu'une bonne partie de la presse hurle depuis quelques semaines : Disco Elysium est un RPG comme on en à jamais-vu, qui vient poser de nouvelles références en terme de narration et d'écriture.Après un rapide entracte où on discute des meilleurs jeux à jouer enfoui sous une couette, on passe à la seconde partie de l'épisode, qui se concentre sur les titres nous ayant marqués cette année.On se quitte sur la promesse de faire notre version de "l'épisode de la décennie", et si on n'enregistre pas d'ici la nouvelle année, on vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année, la santé, le bonheur et pleins de bon jeux. \o/ QuickLoad est également disponible sur iTunes et autres plateformes de podcasts comme Spotify , et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via ce flux RSS Ce podcast gratuit et sans publicité, est enregistré avec les moyens techniques de Gamekult. Si vous souhaitez apporter votre soutien au format, n'hésitez pas à glisser quelques billets dans le string de Gamekult ou le notre