Factorcast #27 : Dead Spacetime

Dès les 2 premières minutes, j'ose prononcer les mots "Parce que maintenant, on enregistre le Factorcast régulièrement". Je pense que CBL va finir par mettre ses menaces à exécution et me virer.

Et vous aurez peut-être l'impression d'entendre une redite de l'épisode précédent en intro, mais ce n'est pas le cas !Même si on retrouve Newin, Xavor et Fougère qui vont causer pêle-mêle de jeu de bagnole, d'EvE Online, et de tous les jeux "récents" que nous avons eu l'occasion de tester, il y a quelques différences : des reco Youtube pour Fougère, un petit avis rapide sur Alan Wake 2 de la part de Xavor et l'adresse de la Horny Jail qu'on a retrouvé dans Scorn d'après Newin.Et en gros segment central, le remake de Dead Space, ou on explique pourquoi c'est un bon jeu gateway pour ceux qui ne sont pas friands des trucs qui font peur ou pourquoi l'original a marqué son époque, et reste unique dans le genre de l'horreurOn espère que ça continue de vous plaire et nous sommes toujours à l'écoute des retours que vous pouvez avoir à faire !PS : Tous les retours relatifs au retard sont à adresser à Fougère, qui est vraiment désolé.