La 3ème, c'est la bonne ! Cette fois-ci, on est "mensuel" et dans l'actu ! On a même une invitée, est ce qu'elle n'est pas belle la vie ? PS : on a aussi dépassé la barre des 3 heures.

He ouais, une invitée dès le 3ème épisode ! C'est Ache, une gamedev qui raconte aussi plein de trucs intérrssants par là . Et grâce à elle, le reste de la team réussis a dépasser la barre des 3 heures de podcast au 3ème épisode, nous sommes très fiers.Pêle-mêle, on a une revue de presse Ubisoft, Gamefreak victime d'un leak, une rétrospective de la série des Trackmania et une lettre d'amour adressée à Satisfactory. Bref, on trouve notre rythme de croisière, et on s'amuse beaucoup.Nos jingles sont toujours fantastiques, bonne écoute o/