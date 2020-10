SHORTNEWS Yakuza : Like A Trailer CBL il y a 46 min par email @CBL_Factor

A un peu plus d'un mois de la sortie de Yakuza : Like A Dragon, Sega balance une nouvelle bande-annonce cette fois doublée en anglais et vu le degré de n'importe quoi, on a vraiment hate. Yakuza : Like A Dragon sortira le 10 Novembre sur PS4, Steam, XO et Xbox Series S/X. On se rend d'ailleurs compte à quel point la com' de Microsoft est foireuse car sur la jaquette il est écrit "Xbox Series X" mais le commun des mortels est censé deviner que ça tourne aussi sur la S. Le jeu sera disponible le 2 Mars 2021 sur PS5.