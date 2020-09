WE ARE SEX BOB-OMB

Tout n'est pas désespéré dans ce bas monde : Ubisoft va sortir Scott Pilgrim Vs. The World : The Game Complete Edition (ouf !) sur PC, PS4, XO, Switch et Stadia cet automne. Cette nouvelle édition contiendra le jeu de base et le DLC. Elle permettra de découvrir ou de re-découvrir cet excellent beat'em all jouable à 4 à la BO super choupi . Tant que vous y êtes, regardez le film. Il a fait un méchant bide à sa sortie. C'est bien triste et cela prouve une chose : le Pilgrim ne paye pas.