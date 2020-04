Vérifiez votre compte Nintendo

La rumeur bruisse sur les réseaux sociaux : votre compte Nintendo est peut-être compromis. Il ne s'agit que d'une vague de témoignages, il n'y aucune communication officielle de la part de Nintendo et haveibeenpwned ne recense pas, pour l'instant, de brêche. Vous pouvez cependant vérifier l'historique des connexions à votre compte dans les options de sécurité , et vous en profiterez pour changer votre mot de passe et activer la double authentification si ce n'est pas déjà fait.