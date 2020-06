Le Steam Game Festival d’été vient de débuter et Valve met en avant les développeurs via de très courtes interviews au ton léger et des parties avec les dévs . Mais l’intérêt majeur du festival, c’est son abondance de démo jouables , histoire de se faire une idée sur autre chose qu’une bande annonce scénarisée. Dépêchez-vous car ça ne dure qu’une semaine, et qu’il y a plus de 900 démos à découvrir.