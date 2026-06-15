SHORTNEWS
Une suite pour Path of Mystery en septembre au Japon
par billou95, email @billou_95
Déjà l'un de mes coups de coeur VN de l'année, Path of Mystery: A Brush with Death sorti chez nous en mars, s'apprête à recevoir une suite qu'on avait déjà devinée en déroulant son générique de fin. Path of Mystery 2: The Mermaid Legend Murder Case sera toujours développé par Imagineer et remettra Doppo Akazawa et Alice Nanjo au centre d'une intrigue autour d'un crime passé dans une cité balnéaire fictive du Japon. Il sera de nouveau question de naviguer entre passé et présent via deux directions artistiques 16-bits et moderne. Petit détail, le jeu aura droit à une édition Switch 2. Pour le reste, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'Aksys Games soit sur le coup d'une traduction anglaise.