Hier, une pétition citoyenne à été ouverte par des gens soucieux de graver dans le droit européen l'interdiction de couper l'accès à un jeu-vidéo pour cause d'arrêt de serveurs sans alternative pour accéder au jeu. Nous sommes beaucoup à avoir une histoire avec un jeu auquel il ne nous a plus été possible de jouer. Pour moi, c'est Duelyst , merci Bandai Namco, et pour d'autres, plus récemment, ce fut The Crew Si vous voulez apposer votre nom à cette petition, c'est par là , vous avez un an pour le faire !