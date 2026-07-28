SHORTNEWS
Une démo à venir pour le No-VR mod Alyx de SoMNst
par billou95, email @billou_95
Ca fait déjà cinq ans que le développeur SoMNst bosse sur son mod No-VR pour Half-Life: Alyx. Et si le développement a pris du temps, c'est qu'il le peaufine pour en faire un produit quasiment professionnel. Entre le prototyping autour de la transformation des manipulations tactiles en non-VR, le redesign d'une partie des assets (notamment tout ce qui est animations de rechargement, etc.), la création de menus dédiés pour remapper ses contrôles, le travail est assez titanesque.
La bonne nouvelle, c'est qu'une démo sera prochainement disponible à tous pour essayer cette conversion et donner du feedback à son auteur. Et cette annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo de présentation. D'ailleurs, on vous invite à fouiller sa chaîne qui contient une tonne de vidéos sur son projet.
La bonne nouvelle, c'est qu'une démo sera prochainement disponible à tous pour essayer cette conversion et donner du feedback à son auteur. Et cette annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo de présentation. D'ailleurs, on vous invite à fouiller sa chaîne qui contient une tonne de vidéos sur son projet.