SHORTNEWS Une daube de plus au cinéma : Borderlands CBL il y a 35 min

Je ne sais pas comment les studios de cinéma décident quel jeu adapter en film mais dans ma tête ils ont un feuille de papier au mur avec le top 20 des meilleures ventes de l'année et ils jettent une fléchette dessus. Apparemment elle est tombé sur "Borderlands" vu que Lionsgate est en train d'adapter le jeu de Gearbox et ils ont du beau monde : Kevin Hart et Cate Blanchett au casting qui intepréteront respectivement Roland et Lilith, Eli Roth ("Hostel", "Death Wish") à la réalisation et Craig Mazin ("Chernobyl") à l'écriture.