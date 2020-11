Arkane Studios a pondu une courte vidéo pour annoncer la date de sortie de Deathloop : ce sera le 21 Mai 2021 sur PC et PS5 et un an plus tard sur Xbox Cerises. Le ton est un peu plus enjoué que les précédents jeux du studio donc on espère qu'il rencontrera plus de succès. Mais au pire, on a un déjà un TALC : "Un Four Sans Fin".