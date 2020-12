Un peu plus de Stadia en Europe

Amis Pandas, chers lecteurs de Factornews résidant en Autriche, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Suisse et en République Tchèque, j'attire votre attention. Vous serez ravis (ou pas) d'apprendre que la plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia sera disponible dans vos contrées, et cela dès demain. Vous pourrez ainsi profiter d'un mois d'abonnement gratuit à Stadia Pro, histoire de tester quelques jeux et de voir si vous possédez la vitesse de connexion Internet suffisante pour pouvoir profiter pleinement du service.