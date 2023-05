Un nouveau Daemon X Machina sur les rails

Après une première incursion sur Switch et un portage réussi sur Steam, la désormais franchise Daemon X Machina revient avec un nouveau jeu sous-titré Titanic Scion. Il y sera bien évidemment toujours question de combats à bord de gros méchas. On retrouve également aux commandes le transfuge de From Software Kenichiro Tsukuda, bien connu des fans de Armored Core 2 et 3. Pas plus d'informations pour l'instant, mais son éditeur promet plus de détails très bientôt.