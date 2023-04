Trepang2 enfin daté

Après un développement qui a semblé interminable, le Trepang2 de Trepang Studios tient enfin sa date de sortie : il arrivera le 21 juin sur Steam. Pour ceux qui ne resituent pas, c'est un successeur spirituel au F.E.A.R. de Monolith (à l'époque où ils avaient encore le feu sacré), avec des gunfights bien nerveux, des glissades et des coups de pied sautés, des décors qui tombent en miettes sous les impacts de balles et les explosions, et du bullet time. Ca marchait très bien il y a vingt ans, pas de raison que ça ne marche pas aussi bien aujourd'hui. Si vous voulez vous faire une idée, en plus du nouveau trailer, une démo est toujours disponible