Trackmania as a service

Ubisoft vient d’annoncer le modèle économique du nouveau Trackmania : du jeu en tant que service via un abonnement annuel, le tout exclusif à Uplay et l’Epic Game Store. Le jeu se décline en trois niveaux d’accès plus ou moins restrictifs, un gratuit, un à 10 balles l’année et un à 30 brozoufs par an, avec une ristourne si on prend 3 ans d’un coup, grand prince. Seul ce dernier niveau donne accès à l’expérience complète telle qu’offerte par les opus précédents, sauf que cette fois, elle est limitée dans le temps.