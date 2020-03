The Long Dark : Le Coup de louve

Il y a quelques mois Raphael Van Lierop, le fondateur d’Hinterland, affirmait « Vous pouvez estimer que modder notre jeu est votre droit, mais ça ne l’est pas ». Fidèle à lui-même et à son grand respect du consommateur, Lierop nous explique à présent qu’un développeur se doit de contrôler où son jeu existe (sic), et qu’il vient de demander le retrait de The Long Dark de GeForce Now. D'après lui, Nvidia ne lui aurait pas demandé la permission. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère des joueurs et un bombardement critique sur la page Steam du titre.