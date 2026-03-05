SHORTNEWS
The Amusement nous refait le coup de la redirection environnementale le 16 avril
par billou95, email @billou_95
On vous a déjà vanté les mérites de la redirection environnementale lors de nos tests de Unseen Diplomacy 2 et Hotel Infinity. Cette mécanique magique qui permet de faire de la VR en roomscale sans avoir un appartement haussmannien. Et bien l'allemand The Amusement nous proposera le même genre de locomotion en VR (moyennant une pièce de 4 mètres carrés) à sa sortie le 16 avril sur PCVR et Meta Quest 2/3. En prime, on y traversera un mystérieux parc d'attractions construit dans les années 20 et bourré d'énigmes complexes à la Myst, à base de chevillettes à tirer et de bobinettes qui cherrent.