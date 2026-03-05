Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

SHORTNEWS

The Amusement nous refait le coup de la redirection environnementale le 16 avril

billou95 par billou95,  email  @billou_95
On vous a déjà vanté les mérites de la redirection environnementale lors de nos tests de Unseen Diplomacy 2 et Hotel Infinity. Cette mécanique magique qui permet de faire de la VR en roomscale sans avoir un appartement haussmannien. Et bien l'allemand The Amusement nous proposera le même genre de locomotion en VR (moyennant une pièce de 4 mètres carrés) à sa sortie le 16 avril sur PCVR et Meta Quest 2/3. En prime, on y traversera un mystérieux parc d'attractions construit dans les années 20 et bourré d'énigmes complexes à la Myst, à base de chevillettes à tirer et de bobinettes qui cherrent.

Rechercher sur Factornews
 
 