On n'y croyait plus mais la voilà, la mise à jour de Starfield attendue depuis 2 mois, notamment par les oubliés de chez n'vidia, puisque celle-ci apporterait enfin non seulement le DLSS mais aussi le DLAA, le Reflex Low Latency et le Frame Generation. Elle améliorerait et corrigerait aussi pas mal de choses et notamment le bug des policiers qui se baladaient en sous-vêtements. C'est dommage, on s'y habituait presque.