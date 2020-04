Spider-Man : Close To Home

Je profite de la quarantaine pour rattrapper mon retard niveau jeux. En ce moment je me fais l'excellent Spider-Man d'Insomniac. A un moment du jeu, tout New York se retrouve en quarantaine à cause d'un virus. On se retrouve à se balancer d'un gratte-ciel à l'autre dans des rues vides. Time Square affiche des messages à base de "Rester chez vous. Gardez vos distances". Spider-Man demande même à un proche de mettre son masque et ses gants. J'ai pris une capture car c'est assez surréaliste . En bonus, voici une autre capture qui pourrait s'intituler " Spider-Man bosse via vidéoconférence ". Le tout se retrouve sur Slice