Spider-Man : à fond dans la mise à jour mais pas trop

L'Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales sur PS5 contiendra une version remasterisée de Spider-Man. Au programme : une distance d'affichage plus grande, des nouveaux modèles 3D, des nouvelles animations de visage, des reflets à base de ray-tracing... Mais comme cette version ne sera pas vendue à part, ceux qui ont la version PS4 ne pourront pas mettre à jour leur jeu (gratuitement ou non). Et vous ne pourrez pas importer votre sauvegarde PS4 ce qui est un peu triste car ces améliorations graphiques sont une excellente excuse pour lancer une partie en New Game Plus. Par contre c'est une sacrée affaire pour les nouveaux joueurs.