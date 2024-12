On est le 10 décembre et on sait donc désormais qu'il s'agit bien de Space Engineers 2 que teasait Keen Software House . Un nouveau teaser a été sorti pour l'occasion, montrant des blocs 2 fois plus petits que le premier et de nouvelles destructions du plus bel effet. Prochain rendez-vous le 19 décembre pour un stream de découverte des développeurs.