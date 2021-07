Solasta ensorcelé

Le kickstarter de Solasta avait prévu un palier pour débloquer une 6ème classe jouable, le sorcier. Non disponible à sa sortie, c'est maintenant chose faite avec un DLC gratuit. Le jeu vient de se voir patché en une version 1.1.11 plus DLC et on peut dire que tous les gros bugs/problèmes ont été réglés avant les vacances mérités des développeurs. Si vous aimez la licence AD&D, le tour par tour mâtiné de combats à la XCOM, ce jeu est fait pour vous.