Cyberpunk 2077 a reçu un joli 18+ en provenance de l'organisme brézilien de classification des jeux. L'organisme en question a retiré le jeu de son site mais des petits malins ont eu le temps de prendre une capture montrant les raisons d'une telle classification. Au programme : sexe, putes, drogue, mutilations, insultes, cruauté et suicide. Commentaire deconcepteur en chef des quêtes du jeu : " we don't fuck around ".