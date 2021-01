Le GTA-like époque DMA Design médiéval signé Jutsu Games a enfin une date de sortie. Et c'est donc le 18 février qu'on pourra chausser ses bottes et aller détrousser des gens ou catapulter des vaches dans des quêtes absurdes très dans le ton de feu-Monty Python. En attendant d'y revenir on l'espère dans un test, les développeurs nous ont concocté une bande-annonce live-action de leur Rustler qui... parle d'elle-même...