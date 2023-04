Resident Evil 4 millions

Ca ne surprendra pas grand monde, mais le fantastique Resident Evil 4 Remake n'a pas eu de mal à trouver son public : à peine deux semaines après sa sortie, il s'est déjà écoulé à quatre millions d'exemplaires . Pour fêter ça, Capcom vient de le mettre à jour avec le DLC gratuit Mercenaries, qui permettra aux amateurs de scoring de s'en donner à coeur joie. On espère que l'extension Separate Ways, centrée sur Ada Wong, finira aussi par arriver : ça fera du rab de RE4, ce qui est toujours bon à prendre, et ça fera aussi chouiner un peu plus les gros cons qui n'aiment pas son nouveau look et sa nouvelle voix au point d'aller harceler l'actrice