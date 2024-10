Petits meurtres en famille... dans les transports

Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment jouer sur téléphone, sans sensations physiques de boutons ou sticks : Children of Morta est sorti hier sur mobile ( Android et iOS ). Libres à vous d'aller fracasser des vilains monstres avec la petite famille Bergson et de (re)visiter cette petite pépite de 2019 ( qui aura aussi droit à une version jeu de société ) dans les transports ou sur vos toilettes. Si vous n'avez pas déjà de Steam Deck. Sinon, jouez-y sur PC, la coop locale est super sympa !