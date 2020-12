Trois jours avant Noël, Asobo vient de sortir une mise à jour majeure pour Microsoft Flight Simulator . Non seulement elle ajoute le support de la VR (ttous les casques sont supportés) mais elle ajoute aussi de la neige à son système météo dynamique fondé sur des données réelles. Il n'y a plus qu'à allumer un bon feu et se servir un cognac.