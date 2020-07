Un monde étrange au look atypique, de l'aventure, des machines à triturer et Floex à la bande-son, il ne faut pas grand-chose pour qu'on s'émoustille devant une nouvelle production Amanita Design . Annoncé en octobre 2018, Creaks refait parler de lui aujourd'hui avec un peu de gameplay dont on se délecte volontiers, malgré l'absence de date de sortie.