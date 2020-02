Oubliez Ecco le dauphin , et incarnez un requin mangeur d'Hommes. Les rôles sont inversés, ce n'est plus Achab qui recherche Moby Dick. C'est plutôt une vengeance à la Orca , ciblée sur un certain Scaly Pete qui a tué votre mère. IGN a publié les quinze premières minutes de gameplay de ce jeu à monde ouvert, histoire de vous faire votre propre opinion, d'ici la sortie du jeu le 22 mai 2020, sur PS4, XOne et l'Epic Store.