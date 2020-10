Nos régions ont du talent

réseaux

Le jeu vidéo français a connu un renouveau ces dernières années avec tout plein de studios indies qui se sont créés en plus des gros acteurs historiques comme Arkane, Asobo et DONTNOD. Mais qui sont-ils ? Quels sont leursjeux ? Pour y répondre, le festival Games Made in France se tient en ce moment jusqu'à dimanche soir et présente certains de ses jeux ainsi que leurs développeurs. Une belle initiative qu'on vous invite à regarder