Une grosse mise à jour gratuite pour Flight Simulator vient de tomber et elle rend les US beaucoup plus détaillés qu'auparavant. A défaut de pouvoir s'y rendre, on peut voler au-dessus des célèbres parcs naturels américains. Asobo bosse aussi sur le mode VR. Si la beta sera initialement limitée aux casques Windows MR comme le HP Reverb G2, la version finale supportera tous les casques SteamVR et devrait sortir courant Décembre. Peut être que ce sera suffisant pour convaincre les gens de ne pas voyager pour les fêtes de fin d'année.