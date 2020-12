Medal of Honor: au dessus et au delà

On est à J-8 avant la sortie de Medal of Honor: Above and Beyond, le Medal of Honor VR de Respawn. En plus d'une campagne solo, le jeu comportera quelques modes multi assez classiques mais qui pourraient s'avérer fort sympathiques à la sauce VR. Le tout nous rappelle beaucoup ce bon vieux Medal Of Honor Allied Assault et on ne dit pas cela uniquement car les graphismes semblent datés. Medal of Honor: Above and Beyond sortira le 11 Décembre sur Steam et sur la boutique Oculus.