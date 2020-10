Les fans d'Halo seront ravis d'apprendre que la Master Chief Collection recevra une mise à jour gratuite pour les Xbox Cerises disponible le jour de la sortie de ces dernières. Au programme : 4K et 120 FPS . C'est quand même un peu déprimant que l'essentiel de la com' sur les nouvelles Xbox consiste à dire que les anciens jeux tourneront mieux faute de nouveaux jeux first party.