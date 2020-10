[MAJ] NBA 2KK

En plus de la hausse de prix, des micro-transactions abusées, de l'absence de mise à jour gratuite vers les versions nouvelle génération, NBA 2K21 vient d'ajouter une cerise pourrie sur le gateau de merde : des pubs qu'on ne peut pas passer pendant les écrans de chargement . Comme ils n'ont aucune concurrence, 2K peut se permettre ce qu'ils veulent et au vu des chiffres de vente, les joueurs en redemandent. selon 2K , les pubs en question ont "impacté l'expérience utilisateur d'une manière inattendue" et "n'étaient pas censées être diffusées avant un match". Mais bien sur. C'est un accident. Dans le cadre d'une campagne de pub d'un produit de Facebook (c'était une pub pour le Quest 2). Comme la fois où Chrome a "accidentellement" navigué vers Hentai Haven au boulot.