Les jeux vidéo se portent bien, merci pour eux

Ce n'est pas exactement une surprise mais l'industrie vidéoludique se porte bien grâce au Covid-19. Selon NPD , les américains ont dépensé 10,9 milliards de dollars en jeux vidéo durant le premier trimestre 2020, en hausse de 9% par rapport à 2019. La combinaison confinement+Animal Crossing ont fait que les ventes de la Switch ont DOUBLE entre Mars 2019 et Mars 2020. On verra si la tendance se poursuit pour le second trimestre quand on passera du "J'ai plein de temps libre et je suis bloquè à la maison" à "je suis pauvre et au chômage".