SHORTNEWS Les Fact'Or 2024 Laurent il y a 9 h par email

Ca y est, c'est la fin d'année et le froid revient, tout comme les Fact'Or.

Pour cette édition, nous avons décidé de changer de formule : plutôt que de vous proposer un gros pavé indigeste comme les précédents opus, nous allons espacer ces récapitulatifs des jeux qui ont marqué chaque rédacteur dans l'année. Ils seront donc diffusés tous les deux jours, afin de vous faire patienter jusqu'au 24 décembre, comme tous les enfants.



D'ailleurs, ce mini-calendrier de l'avent respecte aussi la tradition de la petite friandise. En effet, dans chaque page des Fact'Or se trouveront de façon claire ou déguisée trois clés Steam de jeux plus ou moins connus mais qui seront à vous pour de vrai.

Alors bonne lecture, bonne chasse aux clés et bon avent à tous.