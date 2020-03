Legend of Keepers arrive en early access

Après une démo gratuite dont on vous avait parlé il y a quelques temps , Legend of Keepers passe à la vitesse supérieure et démarre son accès anticipé. Ce mélange entre Darkest Dungeon, Dungeon Keeper et de l'humour COGIP2000, développé par les français de Goblinz Studio, mérite le coup d'oeil et est actuellement en promo sur Steam . Vous pouvez d'ailleurs acheter un "supporter pack" un peu plus cher pour bénéficier de contenus dématérialisés bonus dès maintenant puis à la sortie du jeu (OST, artbook, skins, etc.)