Le FSR 3 en chantier chez AMD

Ce n'est pas une grosse surprise, mais AMD l'a confirmé durant la GDC : ils sont bien en train de bosser sur la troisième version de leur FSR. Comme chez la concurrence, ce FSR 3 proposera, en plus de la reconstruction d'images que l'on connait déjà, de la génération de frame via des techniques d'interpolation pour fluidifier l'affichage. Celle-ci impliquant de fait une latence supplémentaire, AMD bosse aussi sur un moyen de réduire cette latence. Il n'y a pas plus de détails pour l'instant, si ce n'est que ce FSR 3 sera open source comme ses prédécesseurs. On suppose également qu'il ne sera pas limité aux cartes Radeon mais accessible à tous les GPU, comme l'ont été les deux premières versions, et peut-être même aux consoles, ce qui ne pourra pas leur faire de mal. Aucune idée de quand ça commencera à arriver en revanche, car il doit y avoir encore pas mal de boulot.