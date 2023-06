Le cadavre de Vampire Bloodlines 2 bouge encore

Ce n'est pas peu dire que le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est compliqué, mais à l'instar de ses protagonistes, il semble bien que le jeu édité par Paradox (on ne sait même plus qui le développe réellement) refuse de mourir. C'est en tout cas ce que nous dit l'éditeur dans un court post sur son site , qui s'attarde surtout sur les modalités de remboursement pour ceux qui auraient précommandé il y a plusieurs années - un choix bien curieux quand on se veut rassurant. Le message est accompagné de nouvelles images, et on nous promet plus de vraies infos courant septembre.