Lancer de hache dans Quake VR

Vittorio Romeo présente la version 0.4 de son mod VR pour Quake. Grosse mise à jour, elle ajoute la possibilité d’utiliser les armes en akimbo et de les ramasser à la manière d’Alyx et ses gravity gloves. Les joueurs les plus sensibles à la cinétose se réjouiront de l’ajout du déplacement par téléportation, quant à ceux au cœur bien accroché, ils pourront s’essayer au grappin, mais on conseille quand même d’avoir une bassine pas loin, juste au cas où. C’est open-source et ça se récupère par ici.