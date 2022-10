de galère

Depuis plus de deux en bêta, on se demandait si la version finale d' EA app allait sortir un jour. C'est aujourd'hui chose faite et le launcher va remplacer Origin avec ses plus de dix ansd'existence, et qui va s'éteindre dorénavant dans quelques semaines. La transition se fera par une demande de transfert qui vous sera bientôt adressée par EA , et ainsi toutes vos sauvegardes locales et dans le cloud seront transférées. On ne vous garantira pas cependant une bien meilleure satisfaction pour ce produit...